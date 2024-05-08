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В Брянске установили бесплатный проезд для участников и инвалидов войны

2024, 08 мая 17:12 Общество
В Брянске установили бесплатный проезд для участников и инвалидов войны
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В Брянске установили бесплатный проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в День Победы. Об этом сообщили в городской администрации. 

9 мая 2024 года в Брянске бесплатно проехать в муниципальных автобусах и троллейбусах могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие. В администрации  призвали владельцев коммерческого общественного транспорта в Брянске принять аналогичное решение в честь праздника.

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