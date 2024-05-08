В Брянске установили бесплатный проезд для участников и инвалидов войны

В Брянске установили бесплатный проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в День Победы. Об этом сообщили в городской администрации.

9 мая 2024 года в Брянске бесплатно проехать в муниципальных автобусах и троллейбусах могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие. В администрации призвали владельцев коммерческого общественного транспорта в Брянске принять аналогичное решение в честь праздника.