36 БПЛА: Брянская область ночью пережила массированный удар ВСУ

Минувшей ночь. Брянская область подверглась очередной массированной атаке со стороны Украины. В небе над регионом ликвидировали 36 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, все сбитые беспилотники были самолетного типа. По целям противника отработали подразделения противовоздушной обороны.

Отмечается, что среди мирных жителей никто не пострадал, разрушений нет. Места падения обломков обследуют эксперты экстренных и оперативных служб.