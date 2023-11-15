В Брянской области идут поиски 38-летнего Василия Валерьевича Шведова из села Хлебтово Комаричского района. Мужчина исчез 26 октября. Он нуждается в медицинской помощи.

38-летнего мужчину ищут волонтёры и полиция в Комаричском районе. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Заработки и траты В Смоленской области провели публичные слушания по бюджету. В Смоленской области 8 ноября состоялись публичные слушания, посвящённые бюджету региона на 2024 год и плановый период 2025/26 года. Мероприятие организовано и проведено комитетом Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, возглавляет который Николай Дементьев. Бюджет с профицитом Проект областного бюджета ранее разработали представители регионального правительства.

Сплочённость и братство В областном центре состоялся фестиваль национальных культур. Мероприятие ежегодно проходит накануне Дня народного единства. Как отмечали организаторы, ключевой целью фестиваля является укрепление сплочённости и братства народов, населяющих Смоленщину. В своём обращении к собравшимся заместитель Председателя Смоленской областной Думы Николай Мартынов отметил, что сегодня как никогда важно развивать и укреплять межнациональные связи и отношения между народами,

На татами по традиции Масштабный фестиваль борьбы «Юность России» прошёл при поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт». В этом году в областной центр приехали команды из 17 субъектов страны, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, который возглавляет в регионе попечительский совет Федерации дзюдо и партпроект «Zа самбо», пожелал участникам ярких поединков и честной