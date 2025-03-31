41 беспилотник сбила система ПВО над Брянщиной ночью
41 беспилотник сбила система ПВО над Брянщиной минувшей ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Минувшей ночью военнослужащие Минобороны РФ пресекли очередную массированную атаку на Брянскую область. Над регионом обнаружили 41 беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Система противовоздушной обороны уничтожила все цели.
«Благодарю все подразделения, выполняющие задачи по защите нашей Брянской области и всей России!» – подчеркнул Александр Богомаз.
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