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43 беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной ночью

2025, 17 июня 08:17 Лента новостей
43 беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной ночью
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43 беспилотника сбила система ПВО над Брянской областью ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

 

Минувшей ночью Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили над регионом 43 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Все цели уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

 

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