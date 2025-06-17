43 беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной ночью

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Встретить лето Wink.ru предлагает за просмотром свежих киноновинок, а также ярких сериалов. Помогут создать летний вайб коллекций искрометных комедий, а на другом полюсе настроения — новые серии нуарного криминального детектива «Фишер. Затмение» (18+) из линейки Wink Originals, которые весь месяц будут выходить по четвергам.

Движение автомобилей на переезде в Брянской области, расположенном на станции Мылинка, будет ограничено 19 июня в связи с ремонтными работами. Так, с 10:00 до 17:00 проезд будет организован по одной полосе в реверсивном режиме.

В связи с установившейся в Брянской области теплой погодой и наступлением летнего сезона рыбной ловли филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» напоминают рыболовам о необходимости соблюдения правил электробезопасности в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП):

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».