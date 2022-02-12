43 ребёнка находятся в ковидных госпиталях Брянской области

Дома лечатся 2107 детей.

В ковидных госпиталях Брянской области находится 1380 человек. Среди них — 43 ребёнка. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

98 человек находятся в реанимации, а 53 — на ИВЛ.

Дома под наблюдением врачей поликлиник лечатся 13949 пациентов, в том числе — 2107 детей.