500 пьяных водителей поймали брянские полицейские за полтора месяца

Инспекторы просят граждан проявить социальную ответственность.

В этом году в Брянской области сотрудники ГИБДД уже поймали на дорогах почти 500 пьяных водителей. Свыше 70 автомобилистов сели за руль в нетрезвом виде не в первый раз. Им грозит уголовная ответственность.

Госавтоинспекция призвала жителей проявлять социальную ответственность и сообщать о нарушения ПДД в полицию по телефону — 112.