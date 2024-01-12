52-метровый брянский рушник развернули на ВДНХ

Уникальный 52-метровый рушник Брянской области развернули на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил губернатор региона Александр богомаз в своём телеграмм-канале.

12 января в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве проходит День Брянской области. С утра гостей у павильона встречали песнями и хороводом. Также на площади развернули уникальный 52-метровый рушник. Десять лет назад его изготовили вышивальщицы из 31 муниципалитета Брянской области. Он состоит из сшитых между собой полотен с традиционной вышивкой.

«Впервые это уникальное полотно развернулось на сцене Международного фестиваля «Славянское единство — 2013» в поселке Климово, у границы трех славянских государств — России, Украины и Белоруссии. А сегодня рушник — на Международной выставке-форуме «Россия», – подчеркнул Александр Богомаз.