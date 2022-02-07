54-летняя жительница Суземского района перевела 1,4 миллиона рублей мошенникам

Женщина решила стать инвестором.

В полицию обратилась 54-летняя жительница Суземского района с заявлением о хищении у неё 1,4 миллиона рублей.

Женщина решила заняться инвестициями и сложить свои сбережения. Однако наткнулась на мошенников. Прибыли она не получила, и собственные средства вернуть не смогла.

В такую же ситуацию попали ещё три жительницы региона из Дятьковского района и Брянска. Они потеряли 921 000, 30 000 и 13 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.