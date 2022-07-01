593 легкоатлета приехали на Кубок России в Брянск

Соревнования стартовали на стадионе «Десна».

593 спортсмена из 64 регионов приехали на Кубок России по лёгкой атлетике в Брянск. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Церемонии открытия соревнований прошла в пятницу, 1 июля, на стадионе «Десна».

В Кубке России участвуют 593 спортсмена из 64 регионов. В том числе олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, чемпионка мира Анжелика Сидорова и чемпион мира Сергей Шубенков. Брянскую область представят 59 спортсменов. В их числе и бронзовый призёр чемпионата мира и Европы, по прыжкам в высоту Илья Иванюк.

Спортсмены будут состязаться в беге на 100, 200 и 400, 800, 1500, 3000, 5000 метров, прыжках в длину и в высоту, тройном прыжке, метании диска, молота и копья, толкании ядра и прыжках с шестом.Соревнования продлятся два дня.

«Мне очень приятно находиться сегодня в Брянске, я искренне радуюсь, насколько здесь организована работа. Радует, что в регионе увеличивается количество спортивных объектов, и скоро в Брянске появится ещё один легкоатлетический манеж. Уверена, что скоро регион станет центром подготовки всех легкоатлетов нашей страны!» – отметила и. о. президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова.