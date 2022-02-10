60 дел возбудило брянское ГИБДД за нарушения в содержании дорог

С начала года инспекторы выдали 360 предписаний на устранение недостатков на городских магистралях.

Госавтоинспекция Брянской области в этом году возбудила 60 административных дел за некачественный ремонт и содержание дорог, угрожающий безопасности водителей и пешеходов. Инспекторы выдали 360 предписаний на устранение недостатков на городских магистралях.

Кроме того, 12 сообщений о нарушениях законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения направили в прокуратуру.