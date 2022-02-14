80 лет назад в Дятьково восстановили советскую власть

Партизаны контролировали город с февраля по июнь 1942 года.

14 февраля важная дата для города Дятьково. В 1942 году населённый пункт взяли партизаны совместно с красноармейскими частями. В тылу образовался первый в регионе партизанский край, состоящий из нескольких районов. Для конспирации Дятьково называли Партизанск.

Там начали работать советские органы власти, колхозы и предприятия, а также железная дорога, телефон и радио. Даже возобновился выход газеты «Фокинский рабочий».

Охраняли район десять отрядов и 25 групп самообороны. Партизаны контролировали территорию с февраля по июнь 1942 года. Летом немцы большими силами вновь захватили Дятьково. Больше года оставалось до полного освобождения города.