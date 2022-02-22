80 тонн гуманитарной помощи отправили из Брянской области

Колонна из четырёх грузовиков выехала в Ростовскую область.
В числе первых регионов, которые откликнулись на призыв помочь людям из Донбасса, вошла и Брянская область. Региональное отделение партии «Единая Россия» организовала срочный сбор и отправку гуманитарного груза.
Автоколонна из четырёх грузовых машин выехала в Ростовскую область. Жители региона собрали для беженцев продукты питания, одноразовую посуду, СИЗы, средства гигиены, постельное белье, а также холодильники, микроволновые печи, тепловые пушки. Общий вес гуманитарного груза составил 80 тонн.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз напутствовал водителей автоколонны с гуманитарной помощью.
«Я благодарен жителям Брянской области за то, что не остались в стороне и предложили свою помощь. В Донецкой и Луганской областях сейчас напряжённая ситуация, в которой страдают мирные люди. Брянская область занимает особое географическое положение, мы граничим с соседними славянскими государствами — Беларусью и Украиной. Как у пограничного региона у нас уже есть опыт помощи нашим соотечественникам, и в этот раз Брянская область, как и другие регионы страны, приложит все силы, чтобы помочь пострадавшим», — отметил глава региона.
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