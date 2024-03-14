Брянские таможенники собрали медикаменты для военных
Брянские таможенники собрали медикаменты для военных в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Брянские таможенники откликнулись на призыв группы волонтёров «Аптечка32». Сотрудники ведомства собрали деньги и купили более 15 наименований лекарств. Препараты отправят в военнослужащим в Донецкую область.
«Сотрудники Брянской таможни передали большое количество медикаментов и закрыли многие позиции по списку для медиков из Авдеевки», — отметила активист группы волонтёров «Аптечка32» Елена Логинова.
Фото пресс-службы Брянской таможни
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