Брянские таможенники передали технику и игрушки детскому дому в ЛНР

Брянские таможенники передали технику и игрушки детскому дому Луганской народной республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Центрального таможенного управления поучаствовали в благотворительной акции. Работники ведомства из регионов, в том числе и Брянской таможни, купили бытовую технику, канцелярские товары, игрушки и наборы для творчества. Посылки доставили в детский дом на базе Лутугинской специальной школы-интерната в Луганской Народной республике.

В школе-интернате обучаются 215 детей из малообеспеченных семей. А в детском доме на базе интерната живут 49 сирот.

«Подарки, которые привезли таможенники, это неоценимая помощь нам. Здесь все, что жизненно необходимо для комфортного проживания детей», – отметила директор Лутугинской специальной школы-интерната Любовь Шаменко.

Фото пресс-службы Брянской таможни