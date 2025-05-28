83 беспилотника уничтожила система ПВО над Брянщиной вечером и ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Массированную атаку по территории Брянской области отразили военнослужащие Министерства обороны РФ. Со вечера 287 мая и в течение ночи над регионом обнаружили 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны. Люди не пострадали. Повреждены несколько домов и автомобилей в Брянске.

«Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий», – уточнил губернатор Александр Богомаз.