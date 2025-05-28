Три дома и шесть автомобилей пострадали при атаке беспилотников в Брянске. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Ночью Брянская область подверглась очередной массированной атаке беспилотников. При отражении нападения повреждены три многоквартирных жилых дома Фокинского района города Брянска. В одном выбиты окна, в другом – повреждён фасад, а в третьем – пять торговых помещений. Также повреждены шесть автомобилей. Люди не пострадали.

Фото: https://newsbryansk.ru/