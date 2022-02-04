Стали известны подробности смертельного ДТП в Суземском районе

В аварии с поездом погиб бывший учитель физкультуры и пострадал сотрудник администрации.
В соцсетях обсуждают смертельную аварию в Суземском районе.
Напомним, на 19 километре автодороги «Трубчевск-Суземка» автомобиль столкнулся с поездом. Водитель проигнорировал предупреждающий сигнал семафора, а также гудок локомотива и сигналы других автомобилистов. Он погиб, а 24-летний пассажир попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом головного мозга, рваной раной лица.
Подписчики сообщают, что водитель Honda — бывший учитель физкультуры севской школы №1 Александр Королёв. Пассажир — его племянник Алексей Рудик. Мужчина работает в администрации Севского района. По версии знакомых, мужчины возвращались из ГИБДД, где Алексей получил водительское удостоверение.
Также очевидцы опубликовали видео с места аварии.
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