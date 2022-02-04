В зубров у Погребы стреляли люди на снегоходах

В сети опубликовали видео с места происшествия.

В соцсетях обсуждают расстрел краснокнижных зубров около посёлка Погребы Брасовского район.

По словам очевидцев, это произошло на территории заповедника. Злоумышленники передвигались на снегоходах: следы от техники остались на поле. Животные были ещё живы. Очевидцы предположили, что стреляли в зубров ради развлечения и бросили умирать.

Жители рассказали, что зубры давно живут на окраине леса. Животных не трогали, а даже подкармливали сеном.

В сети опубликовали видео с места происшествия.