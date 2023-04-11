22 зубрёнка родились на Брянщине в прошлом году. Об этом рассказали в соцсетях заповедника «Брянский лес».

Сотрудники учреждения посчитали зубров в заповеднике и окрестностях. Их оказалось 154 особи. В том числе приблизительно 55 самцов и 73 самки.

Также в 2022 году родились 22 зубрёнка. Эта исторический максимум за 13 лет работы программы по восстановлению зубров на Брянщины. Малыши рождались с середины апреля до двадцатых чисел декабря. Из них около 15 -16 особей – самки.