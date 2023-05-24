Участники экокружка спустя 30 лет проверили ели в брянском заповеднике

Участники экологического кружка из суземской школы спустя 30 лет провели посаженные ими ели в брянском заповеднике. Об этом сообщили в группе учреждения в ВКонтакте.

Почти тридцать лет назад учительница биологии Наталья Грищенкова привезла учеников суземской школы №1 на усадьбу заповедника «Брянский лес». Ребята посадили ели по краю большой поляны вдоль дороги к конторе заповедника.

Директор Игорь Шпиленок рассказал школьникам про «Брянский лес». А фотограф-натуралист Николай Шпиленок сделал фотографии экологической акции. Один из снимков украшает визит-центр на усадьбе заповедника.

А спустя 29 лет в заповедник приехали необычные гости — подросшие ученики суземской школы. Уже со своими детьми они приехали проведать свои тоже уже значительно выросшие ели.

Гости прошли с экскурсией по тропе «Наш дом – Брянский лес», побывали в Чухраях и в охранной зоне заповедника. А также они попытались воспроизвести фотографии почти 30-летней давности.