Пункт сбора гуманитарной помощи открылся в Белых Берегах

Он работает без выходных.

В посёлке Белые Берега сегодня открылся пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из Донбасса.

Он расположен в Доме культуры посёлка Белые Берега по адресу: улица Ленина, дом 17. Принести вещи и продукты можно ежедневно с 12 до 20 часов.

Подробная информация — по телефону 71-43-11.

Пункты сбора также организованы в Центре по развитию добровольческого движения и общественных инициатив (улица Трудовая, 1) и в Доме волонтёра (улица Фокина, 31).