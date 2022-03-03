В Погарском районе произошла авария с пострадавшими

На трассе столкнулись две машины.

Сегодня в 12.20 в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В Погарском районе столкнулись два автомобиля.

В аварии пострадали люди. Спасатели деблокировали одного пострадавшего из машины.