Брянский губернатор встретился с матерями и вдовами погибших военных

«Я говорю вам огромное спасибо за то, что вы не остаётесь в стороне», — подчеркнул глава региона.

В преддверии 8 Марта губернатор Брянской области встретился с матерями и вдовами, чьи дети и мужья погибли при выполнении воинского долга.

Александр Богомаз поздравил матерей защитников Отечества с праздником 8 Марта. Он поблагодарил их за то, что они никогда не остаются в стороне, встречаясь с общественностью, молодёжью, школьниками.

«Я прошу вас не быть в стороне, потому что в такой ситуации нужна поддержка тех людей, которые это пережили. Вы, как никто другой, это знаете. И именно от вас нужна моральная поддержка семьям наших ребят. Я говорю вам огромное спасибо за то, что вы не остаётесь в стороне. Вы действительно лучшие», — подчеркнул Александр Богомаз.

От имени всех матерей и вдов руководителей области за заботу и внимание поблагодарила мать офицера Вооружённых Сил РФ Фёдора Журавлёва, погибшего при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике Людмила Журавлёва.

«У нас в области семьям погибших помогают как нигде в других регионах. Праздник весны – день уважения и почитания женщины. Хочется думать о хорошем, и все мы живём большой надеждой. Уверена, что всё будет хорошо, что скоро мы вздохнём полной грудью и встретим весну!» — отметила Людмила Журавлёва.