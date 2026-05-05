98 БпЛА самолетного типа уничтожили военные за ночь над Брянщиной

2026, 05 мая 11:07
98 БпЛА самолетного типа уничтожили военные за ночь над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Минувшей ночью территория Брянской области вновь подверглась массированной атаке БпЛА ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 98 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели сбили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно–огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

