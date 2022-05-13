Аэромобильная группировка МЧС пилит деревья в Жуковке

Жителям помогают убрать деревья с домов.

В городе Жуковке работает аэромобильная группировка регионального МЧС России.

Аварийно-восстановительные работы проводят 23 человека. Спасатели убирают поваленные ветром деревья с территорий школ, больниц и других социально значимых объектов. Также жителям помогают убрать деревья, упавшие во дворах и на дома.

Всего ветром в регионе повалило более 370 деревьев.