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Аэропорт в Брянске закрыт ещё на неделю

2022, 22 июня 09:37 Лента новостей
Аэропорт в Брянске закрыт ещё на неделю
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Режим временного ограничения полётов действует с 24 февраля.

Международный аэропорт Брянск закрыт ещё на неделю.

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в 11 воздушных гаваней. Запрет на полёты гражданской авиации действует до 30 июня.

Временно ограничена работа аэропортов Брянск, Анапа, Белгород, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. В ведомстве российским авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

Напомним, режим временного ограничения полётов действует с 24 февраля.

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