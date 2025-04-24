Акция памяти «Георгиевская ленточка» стартовала в Брянской области с вручения символа Победы представителям молодёжи. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

24 апреля стартовала всероссийская акция памяти «Георгиевская ленточка». Этот год стал для неё юбилейным. Впервые она прошла 20 лет назад.

В Брянске прошла церемония открытия акции. Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил символы Победы представителям молодежи из всех муниципальных образований.

«Именно им, молодому поколению, писать новые славные страницы истории России! Наш великий многонациональный народ всегда был силен своим единством, именно это спасало Россию в самые трудные времена. Но мы едины, пока помним! А помнить нашу Великую Победу и подвиг Героев мы будем всегда!» — подчеркнул Александр Богомаз.