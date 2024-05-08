Акция «Сад памяти» прошла в Брянске в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В канун Дня Победы в Брянске прошла Международная акция «Сад памяти». В городском «Саду Победы» на бульваре Гагарина собрались губернатор региона Александр Богомаз, спикер Валентин Суббот, чиновники, депутаты, правоохранители, представители духовенства и волонтёры.

Право посадить первый саженец предоставили второкласснику Ване Петракову и его маме Екатерине. Глава семьи Алексей Петраков погиб на спецоперации.

Всего на аллее участники акции высадили несколько десятков молодых деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны предках.

«Собственноручно создавая подобные аллеи, мы можем каждый день, проходя мимо, задуматься и мысленно отблагодарить героев за возможность расти и жить в свободной стране», — отметил Валентин Суббот.