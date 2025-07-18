Александр Богомаз призвал жителей Брянщины не снимать и не выкладывать работу ПВО

На фоне участившихся атак со стороны Украины губернатор Брянской области Александр Богомаз через соцсети обратился к жителям с просьбой не транслировать в онлайн-пространстве работу ПВО.

В частности, глава региона напомнил о запрете размещать в интернете фото и видеоматериалы уничтожения вражеских целей. Одновременно Богомаз призвал земляков сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

«Не приближайтесь к опасным и незнакомым предметам! Об обнаружении подозрительных предметов сообщайте в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112», — говорится в публикации брянского губернатора.