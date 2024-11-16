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Александр Богомаз стал пятым в медиарейтинге губернаторов

2024, 16 ноября 19:19 Лента новостей
Александр Богомаз стал пятым в медиарейтинге губернаторов
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Губернатор Александр Богомаз занял пятое место в медиарейтинге глав регионов в октябре.

 

Компании «Медиалогия» опубликовала медиарейтинги губернаторов за октябрь 2024 года. В основе их лежит упоминаемость глав в средствах массовой информации.

В октябре губернатор Брянской области Александр Богомаз упоминался в новостях в различных источниках 14 226 раз. Медиаиндекс за месяц достиг отметки в 124 664,4. В связи с этим Александр Богомаз поднялся на две строчки в рейтинге, став пятым. Впереди него мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, глава Белгородской области Вячеслав Гладков и президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

А среди глав субъектов Центрального федерального округа Александр Богомаз сохранил четвёртое место.

В октябре брянский губернатор упоминался в СМИ в связи с его участием в научно-просветительском лектории Российского военно-исторического общества «История. РФ», а также агропромышленной выставке «Золотая осень-2024» и в пленарном заседании «Российский агропром — 2030: пути достижения технологического лидерства». Там Минcельхоз России поблагодарил Александр Богомаза за эффективное сотрудничество.

Также СМИ активно освещали встречу губернатора с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко и исполнительным директором федерации баскетбола Владимиром Дячком, которые приехал в Брянск на открытие чемпионата России по баскетболу высшей лиги.

Кроме того, часто федеральные и региональные издания цитирует губернатора в новостях об атаках беспилотников.

 

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