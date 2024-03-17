Баллистическую ракету сбила система ПВО над Брянщиной
Баллистическую ракету уничтожила система ПВО над Брянским районом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
17 марта военнослужащие Министерства обороны России отразили атаку ВСУ на Брянскую область. Баллистическую ракету С-200 уничтожила система противовоздушной обороны над Брянским районом. Люди на происшествии не пострадали.
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