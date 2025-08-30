«БАРС-Брянск» отметил годовщину со дня основания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Добровольческое формирование «БАРС-Брянск» отметило год со дня основания. В честь этого события во Дворце культуры железнодорожников прошло торжественное мероприятие.

В фойе для гостей бойцы организовали выставку беспилотных летательных аппаратов. Многие БПЛА были созданы инженерами подразделения.

В ночников торжества поздравили губернатор региона Александр Богомаз, руководители города. Бойцы добровольческого формирование получили награды.

«Об оценке государством нашего БАРСа говорят те награды, что сегодня получили бойцы: 8 человек удостоены государственных наград Российской Федерации, 28 — наград Министерства обороны, 83 — наград от Правительства Брянской области, Брянской областной Думы, 637 добровольцев награждены благодарностями и почетными грамотами командира БАРСа», — подчеркнул Александр Богомаз.

«БАРС-Брянск» возглавляет бывший вице-мэр Брянска Сергей Антошин. Служат в отряде более 2100 человек, в том числе 218 офицеров. Добровольцы несут службу по охране приграничных территорий, защищают инфраструктуру области, борются с БПЛА противника, противодействуют диверсионно-разведывательным группам врага.