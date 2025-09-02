Белорусские строители возведут многоэтажку на улице Бурова в Брянске

Строители из Гомельской области возведут 11-этажный дом на улице Бурова в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл заседание инвестиционного совета. Там утвердили решение о выделении «Мозырскому домостроительному комбинату» земельного участка на улице Бурова в Брянске. Компания из Гомельской области Республики Беларусь построит на нём 11-этажный многоквартирный жилой дом.
Это не первая многоэтажка в Брянской области, которую возводят белорусские строители. Два года назад в Брянске был закончен 16-этажный дом по улице Олега Строкина. Также белорусы построили дом для детей-сирот в деревне Латыши Жуковского района. А в Фокинском районе Брянска завершаются работы в девятиэтажном доме на 108 квартир.
«Такое сотрудничество является взаимовыгодным. В рамках возмещения стоимости земельного участка по улице Бурова инвестором будут безвозмездно предоставлены городу 7 квартир, а 39 приобретаются Брянской городской администрацией по цене Минстроя, которая сейчас составляет 94 604 рублей за квадратный метр. Необходимо отметить, что площадь приобретаемых квартир для наших детей-сирот в новом доме составит не 33, а 41,7 квадратный метр, но при этом платит бюджет только за 33 метра, как и определено законом», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.
План развития
Развитие сельских территорий и достижения АПК региона стали ключевыми темами прошедшей встречи губернатора Василия Анохина с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. «Представил министру проект долгосрочного плана развития опорного пункта г. Починка в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Планируем реализовать ряд инициатив в окружном центре. Это реконструкция стадиона, строительство детсада на 150 мест,
При финансовой поддержке
Промышленные предприятия помогают благоустраивать социальную инфраструктуру в регионе. При поддержке ПАО «Дорогобуж», входящего в группу компаний «Акрон», ремонтируют Центральную районную больницу в Дорогобуже. Перемены, произошедшие в учреждении, оценил губернатор Василий Анохин, который побывал в округе с рабочим визитом. «Инвестиции ПАО в капремонт и оснащение больницы составили 122 млн рублей. В лечебном учреждении открыты новые хирургическое
Малые города – большие возможности
Краткие итоги Всероссийского форума в Казани. Смоленская область вошла в число победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Результаты были объявлены во время церемонии награждения на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани. Лучшие проекты представили Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск. «Мы уже не раз принимали участие в этом
Возвращая имена…
В Смоленской области завершилась 27-я Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти. В деревне Плющево Духовщинского округа собрались около 500 поисковиков из 56 отрядов. Поисковые работы, направленные на установление имён и судеб павших героев Великой Отечественной войны, длились до 23 августа. Только за первые дни учебно-тренировочной Вахты Памяти поисковикам удалось поднять останки 13 солдат. От 14 и старше На духовщинской земле собрались как опытные поисковики, так и молодёжь –
Рославль возвращает память
Открыт знак на месте древнего собора. На месте утраченного соборного храма Благовещения Пресвятой Богородицы установили мемориальный знак. Символ единства и памяти Церемония открытия, приуроченная к одному из главнейших православных праздников – Преображению Господню, началась с посещения Спасо-Преображенской церкви, где прошло торжественное богослужение и крестный ход. На митинге, посвященном открытию знака, особое внимание уделили сохранению и