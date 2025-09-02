Белорусские строители возведут многоэтажку на улице Бурова в Брянске

Строители из Гомельской области возведут 11-этажный дом на улице Бурова в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл заседание инвестиционного совета. Там утвердили решение о выделении «Мозырскому домостроительному комбинату» земельного участка на улице Бурова в Брянске. Компания из Гомельской области Республики Беларусь построит на нём 11-этажный многоквартирный жилой дом.

Это не первая многоэтажка в Брянской области, которую возводят белорусские строители. Два года назад в Брянске был закончен 16-этажный дом по улице Олега Строкина. Также белорусы построили дом для детей-сирот в деревне Латыши Жуковского района. А в Фокинском районе Брянска завершаются работы в девятиэтажном доме на 108 квартир.

«Такое сотрудничество является взаимовыгодным. В рамках возмещения стоимости земельного участка по улице Бурова инвестором будут безвозмездно предоставлены городу 7 квартир, а 39 приобретаются Брянской городской администрацией по цене Минстроя, которая сейчас составляет 94 604 рублей за квадратный метр. Необходимо отметить, что площадь приобретаемых квартир для наших детей-сирот в новом доме составит не 33, а 41,7 квадратный метр, но при этом платит бюджет только за 33 метра, как и определено законом», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.