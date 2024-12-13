Беспилотник сбила система ПВО над Брянщиной ночью
Очередной беспилотник сбила система ПВО над Брянщиной накануне вечером. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Накануне вечером военнослужащие Минобороны России пресекли очередную попытку ВСУ совершить террористическую атаку. Над территорией Брянской области обнаружили беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Нарушителя сбила система противовоздушной обороны.
Люди на происшествия не пострадали. Разрушений также нет.