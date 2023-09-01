Беспилотник сбили над Брянским районом
Система ПВО сбила очередной беспилотник над Брянским районом. Об этом сообщили губернатор региона Александр Богомаз.
31 августа система ПВО Министерства обороны России пресекла очередную атаку на регион.
«Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.
Напомним, в тот же день над Брянском уничтожили три беспилотника. А сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали диверсантов.
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