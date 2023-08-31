Над Брянском сбили три беспилотника после сообщения от жителей в экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

31 августа на пульт дежурного ЦОВ — 112 жители сообщили о подозрительных летательных аппаратах над Брянском.

«Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области. В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», – уточнил Александр Богомаз.

Губернатор поблагодарил граждан за бдительность.