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Беспилотник уничтожили над Унечским районом

2023, 18 ноября 10:20 Лента новостей
Беспилотник уничтожили над Унечским районом
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Система ПВО уничтожила очередной беспилотник над Унечским районом. О происшествии сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Брянская область вновь подверглась атаке. Система противовоздушной обороны над Унечским районом сбила беспилотный летательный аппарат.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.

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