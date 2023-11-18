Беспилотник уничтожили над Унечским районом
Система ПВО уничтожила очередной беспилотник над Унечским районом. О происшествии сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
Брянская область вновь подверглась атаке. Система противовоздушной обороны над Унечским районом сбила беспилотный летательный аппарат.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.
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