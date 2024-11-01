Беспилотник врезался в многоэтажку в Брянске

Человек пострадал при атаке беспилотника на многоквартирный дом в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь на 1 ноября в Брянске многоквартирный дом атаковал беспилотный летательный аппарат. На одном этаже повреждены окна, балкон и фасад дома. Травмы получил человек.