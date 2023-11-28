Бесплатную пересадку введут в автобусах Брянска в феврале будущего года. Об этом сообщили в городской администрации.

На муниципальных автобусах запланировали эксперимент с бесплатной пересадкой. В феврале 2024 года на два месяца пассажиры маршрутов №3а и 54а при электронном платеже за проезд смогут бесплатно пересесть на другой маршрут. Речь идёт об автобусах Брянского городского пассажирского автопредприятия.

В настоящее время специалисты отдела по транспорту разрабатывают необходимые нормативно-правовые документы.