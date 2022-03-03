Более 1 600 квадратных метров дорог отремонтировали в Брянске

Ямочных ремонт начался в январе.

В Брянске идёт точечный ремонт дорог. Работы стартовали ещё в январе.

Ямочный ремонт провели на проспектах Станке Димитрова и Московском, улицах Калинина, Красноармейской, Объездной, Шоссейной, Речной, Никитина, Тельмана, переулке Трудовом. С начала года работы выполнили на площади более 1 600 квадратных метров.

Ремонт проводят с применением рециклера — разогреваемой быстрозастывающей смесью заполняют дорожные дефекты. Эта мера позволяет дождаться запуска асфальтобетонных заводов и начать работы с применением горячего асфальта.