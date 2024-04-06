Более 10 домов повреждены при обстреле двух брянских сёл

Более 10 домов, а также машины и хозпостройки повреждены при обстреле двух брянских сёл. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне под обстрел ВСУ попали сёла Чуровичи Климовского района и Демьянки Стародубского муниципального округа. Повреждения получили 13 жилых домов, хозпостройки, два административных здания, сельхозтехника и три легковых автомобиля.

Люди на происшествии не пострадали.