Более 140 человек тушат нефтепровод в Клинцах

Более 140 человек тушат резервуары на нефтепроводе в Клинцах. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Клинцах пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидировать возгорание четырёх резервуаров с нефтепродуктами на нефтебазе в Клинцах. С огнём борются 140 человек. Руководит тушением начальник Главного регионального управления МЧС Вадим Уваркин.

«Пожарно-спасательные подразделения готовятся применить пенную атаку», – подчеркнул Александр Богомаз.