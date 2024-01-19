Более 140 человек тушат нефтепровод в Клинцах
Более 140 человек тушат резервуары на нефтепроводе в Клинцах. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В Клинцах пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидировать возгорание четырёх резервуаров с нефтепродуктами на нефтебазе в Клинцах. С огнём борются 140 человек. Руководит тушением начальник Главного регионального управления МЧС Вадим Уваркин.
«Пожарно-спасательные подразделения готовятся применить пенную атаку», – подчеркнул Александр Богомаз.
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