32 жителя частного сектора эвакуировали из-за пожара на нефтебазе в Клинцах
32 жителя частного сектора эвакуировали из-за пожара на нефтебазе в Клинцах. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
После атаки беспилотника в Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами. Ему присвоен повышенный ранг сложности.
«Силы и средства Брянского территориального пожарно-спасательного гарнизона работают в усиленном режиме, делают всё возможное для ликвидации пожара», – отметил Александр Богомаз.
Из частного сектора спасатели эвакуировали 32 человека. Они уехали к родственникам. Также специалисты подготовили пункт временного размещения населения.
«Специалисты Роспотребнадзора осуществляют контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе», – уточнил Александр Богомаз.
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