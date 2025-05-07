Более 140 воздушных целей уничтожили над Брянщиной военные со вчерашнего вечера. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В дни 80-летней годовщины Победы с 7 по 11 мая Россия объявила перемирие. Несмотря на это накануне Брянская область подверглась массированному удару ВСУ.

За вечер и ночь подразделения ПВО Министерства обороны РФ, Росгвардии по Брянской области и отряда «БАРС-Брянск» уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету.