Более 20 спецмашин для уборки брянских тротуаров закупят в ближайшее время

Сейчас в распоряжении городских дорожников 137 единиц техники.

В бюджет Брянска в ближайшее время поступит около 100 миллионов рублей. Эти деньги по решению губернатора региона выделили областному центру на покупку малогабаритной коммунальной техники для оперативной уборки тротуаров. Дорожники планируют приобрести более 20 единиц спецтехники и дополнительное оборудование для использования машин зимой и летом.

Сегодня в распоряжении дорожного управления Брянска находится 137 единиц коммунальной техники. Из них 90 — используются для зимней уборки.