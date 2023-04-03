Более двухсот домов отремонтируют на Брянщине

Этом году более двухсот домов отремонтируют в Брянской области. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«Уже девять лет в Брянской области реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов. Она рассчитана до 2043 года, в нее включено 6 340 многоквартирных домов, в которых проживает более 500 тысяч человек. На сегодняшний день выполнены работы по капитальному ремонту в 2398 многоквартирных домах на сумму 6,7 млрд рублей», – уточнил глава области.

Александр Богомаз отметил, что в этом году запланирован ремонт более двухсот домов. Он выразил надежду, что работа подрядчиков удовлетворит жильцов.

«Считаю, что необходим и общественный контроль за работой подрядных организаций по капитальному ремонту жилья», – заключил глава региона.