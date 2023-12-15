Более шестисот брянских семей участвуют во Всероссийском конкурсе

Более шестисот брянских семей участвуют в Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное», сообщили в оперативном штабе региона.

В преддверии Года семьи в России стартовал конкурс «Это у нас семейное». В нём участвуют представители разных поколений. Вместе вспоминают и возрождают семейные традиции и проводят больше времени вместе. От Брянской области на конкурс завились 624 семейных команд, состоящих из 2776 человек.

Регистрация продлится до 18 декабря на сайте этосемейное.рф. Победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий и 300 семейных путешествий.

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