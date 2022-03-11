Больница в Глинищево вернётся к обычному режиму работы

Сейчас в учреждении проводят дезинфекцию.

Брянская межрайонная больница в Глинищево будет работать в обычном режиме. Об этом на заседании оперштаба рассказал директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов. Медучреждение начнёт штатно принимать пациентов с 17 марта. Сейчас в больнице проводят дезинфекцию.

Ранее в связи со снижением количества заболевших коронавирусов, плановая медпомощь возобновилась во взрослых поликлиниках.