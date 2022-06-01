Больше пяти тысяч брянских одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ по русскому языку

Экзамен шёл два дня.

Первый обязательный Единый государственный экзамен сдали одиннадцатиклассники в Брянской области.

Экзамен по русскому языку выпускники сдавали два дня. Это было необходимо для обеспечения эпидемиологической безопасности.

В первый день на 50 пунктов ЕГЭ написали 3949 человек. На следующий – 1307 выпускников в 20 пунктах.

«Для получения аттестата выпускникам школ нужно будет сдать обязательно два предмета – русский язык и математику. Все остальные предметы – это предметы по выбору, результаты которых нужны для поступления в высшие учебные заведения», – рассказал заместитель директора департамента образования и науки Брянской области Виктор Ширяев.